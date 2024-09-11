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04:31, 11 сентября 2024Наука и техника

Госкомиссия утвердила экипажи корабля «Союз МС-26»

Госкомиссия утвердила основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-26»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Государственная комиссия утвердила основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-26». Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщает ТАСС.

В основной состав экипажа вошли космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт Дональд Петтит. В дублирующий — космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий вместе с астронавтом Джонатаном Кимом.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что ракету «Союз-2.1а» собрали в рамках подготовки к запуску корабля «Союз МС-26» с космодрома Байконур в Казахстане.

Пуск корабля с экипажем запланирован на 11 сентября. Возвращение на Землю — 1 апреля следующего года.

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      Иван Потапов
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