Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:25, 6 сентября 2024Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о подготовке к запуску «Союза»

«Роскосмос» рассказал о сборке ракеты-носителя для запуска «Союза МС-26»

Фото: Иван Тимошенко / Роскосмос

Ракету-носитель «Союз-2.1а» собрали в рамках подготовки к запуску корабля «Союз МС-26». Об этом рассказала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Собрана ракета для запуска пилотируемого корабля. На ракету-носитель "Союз-2.1а", предназначенную для запуска корабля "Союз МС-26", нанесены изображения, посвященные 130-летию Ракетно-космического центра "Прогресс" и 650-летию города Киров», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре в госкорпорации сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-28» подготовил орбиту Международной космической станции (МКС) к прилету корабля «Союз МС-26». Орбита станции увеличилась на 2,48 километра и составила 420,69 километра.

В августе стало известно, что экипаж «Союза МС-26» допустили к подготовке на космодроме Байконур для полета корабля в рамках 72-й длительной экспедиции на МКС. В основной экипаж вошли бортинженер и командир Алексей Овчинин, Герой России и бортинженер-1 Иван Вагнер и бортинженер-2 (астронавт НАСА) Дональд Петтит.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона назвал способ урегулировать конфликт на Украине

      Врач назвала снижающие иммунитет факторы

      Россиянкам посоветовали носить юбку с брюками осенью

      Глава МИД Венгрии осудил идею использования ВСУ западного оружия для ударов по России

      Армения отозвала подпись с декларации об «аресте» Путина

      У Таисии Повалий захотели отнять песни и имущество за поддержку СВО

      Глава Пентагона указал Украине на собственное дальнобойное оружие

      Диетолог назвала уменьшающий вред от жирной пищи напиток

      Появилось видео голосования Путина на выборах

      «Роскосмос» рассказал о подготовке к запуску «Союза»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше