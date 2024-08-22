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12:33, 22 августа 2024Наука и техника

Экипаж допустили к подготовке для полета «Союза МС-26»

«Роскосмос»: экипаж «Союза МС-26» допустили к подготовке для полета корабля

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Экипаж «Союза МС-26» допустили к подготовке на космодроме Байконур для полета корабля в рамках 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В основной экипаж вошли бортинженер и командир Алексей Овчинин, Герой России и бортинженер-1 Иван Вагнер и бортинженер-2 (астронавт НАСА) Дональд Петтит. Дублирующий экипаж — Герой России, командир и бортинженер Сергей Рыжиков, бортинженер-1 Алексей Зубрицкий и бортинженер-2 (астронавт НАСА) Джонатан Ким.

Старт носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-26» с 31-й площадки Байконура запланирован на 11 сентября.

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В июле госкорпорация сообщила, что на космодроме собрали «пакет» ракеты «Союз-2.1а» под пилотируемый пуск корабля «Союз МС-26».

В июле «Роскосмос» рассказал, что на Байконур доставлены два носителя «Союз-2.1а», предназначенные для запусков кораблей «Союз МС-26» и «Прогресс МС-29».

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      Иван Потапов
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