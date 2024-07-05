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17:46, 5 июля 2024Наука и техника

На Байконуре собрали «пакет» ракеты под пуск «Союза МС-26»

На космодроме Байконур собрали «пакет» ракеты под пуск корабля «Союз МС-26»

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

На космодроме Байконур собрали «пакет» ракеты «Союз-2.1а» под пилотируемый пуск корабля «Союз МС-26», намеченный на сентябрь. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что в состав «пакета» входят первая и вторая ступени носителя, в общей сложности включающие пять блоков (один центральный и четыре боковых). После сборки «пакет» был отправлен на место хранения.

В дальнейшем специалисты космодрома продолжат подготовку «Союз-2.1а» к пуску, в частности проведут его пневмоиспытания.

В июне госкорпорация сообщила, что на космодром доставлены две ракеты «Союз-2.1а», предназначенные для запусков кораблей «Союз МС-26» и «Прогресс МС-29».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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