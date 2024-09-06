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12:41, 6 сентября 2024Наука и техника

«Прогресс МС-28» подготовил орбиту МКС к прилету «Союза МС-26»

«Роскосмос»: «Прогресс МС-28» подготовил орбиту МКС к прилету «Союза МС-26»

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Грузовой корабль «Прогресс МС-28» подготовил орбиту Международной космической станции (МКС) к прилету пилотируемого корабля «Союз МС-26». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Двигатели грузовика включились 5 сентября в 22:45 по московскому времени и проработали 781,98 секунды, в результате чего высота орбиты станции увеличилась на 2,48 километра и достигла 420,69 километра.

До этого «Прогресс МС-28» проводил коррекцию орбиты 28 августа, когда высота орбиты станции была увеличена на 3,4 километра до 419,41 километра.

Запуск корабля «Союз МС-26» с космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером и астронавтом Дональдом Петтитсом с космодрома Байконур (Казахстан) на ракете «Союз-2.1а» запланирован на 11 сентября.

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      Иван Потапов
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