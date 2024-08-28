«Прогресс МС-28» скорректировал орбиту МКС перед прибытием «Союз МС-26»

«Роскосмос»: «Прогресс МС-28» скорректировал орбиту МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС) перед прибытием пилотируемого корабля «Союз МС-26». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Двигатели грузовика, пристыкованного к модулю «Звезда» российского сегмента МКС, запустились 28 августа в 04:46 по московскому времени, проработав 1075,42 секунды. Таким образом, высота орбиты станции была увеличена на 3,4 километра до 419,41 километра.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-28» с космодрома Байконур (Казахстан) стартовала 15 августа в 06:20. На борту грузовика находилось около 2,6 тонны грузов, в частности, топливо дозаправки, питьевая вода, сжатый азот, оборудование, материалы и еда.

Запуск корабля «Союз МС-26» с космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером и астронавтом Дональдом Петтитсом с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а» запланирован на 11 сентября.