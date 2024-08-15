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09:21, 15 августа 2024Наука и техника

Ракета «Союз-2.1а» вывела «Прогресс МС-28» на орбиту

Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-28»

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28». Об этом сообщил ТАСС.

Ожидается, что полет до Международной космической станции (МКС) займет около двух суток. Стыковка с модулем «Звезда» российского сегмента станции произойдет в субботу, в 08:56 по московскому времени.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-28» стартовала в 06:20 по московскому времени с космодрома Байконур. Это был третий в 2024 году запуск корабля «Прогресс МС», а также пятый пуск ракеты с космодрома Байконур.

Ожидается, что «Прогресс МС-28» доставит 2,6 тонны грузов на МКС, в том числе 1,2 тонны оборудования для систем станции и научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств, а также 950 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограмма питьевой воды для космонавтов и 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС.

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      Александр Еникеев
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