«Роскосмос»: Корабль «Союз МС-27» пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-27» пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом в прямой трансляции, организованной на сайте «ВКонтакте», сообщает госкорпорация «Роскосмос».

На борту корабля находится основной экипаж 73-й длительной экспедиции на МКС — космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт Джонатан Ким.

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Ранее сегодня с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а», получившая название «Ракета Победы», с кораблем «Союз МС-27».

Также в апреле Рыжиков сообщил, что экипаж «Союз МС-27» планирует провести два выхода в открытый космос.

В марте он же рассказал, что корабль с экипажем вернется на Землю 9 декабря.