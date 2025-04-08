С Байконура стартовала «Ракета Победы»

«Роскосмос»: С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27»

С космодрома Байконур сегодня, 8 апреля, в 08:47 московского времени, стартовала ракета «Союз-2.1а», получившая название «Ракета Победы», с кораблем «Союз МС-27». Об этом в прямой трансляции, организованной на сайте «ВКонтакте», сообщает госкорпорация «Роскосмос».

На борту корабля находится основной экипаж 73-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) — космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и астронавт Джонатан Ким. К модулю «Причал» российского сегмента МКС корабль должен пристыковаться в 12:04.

Ранее Рыжиков сообщил, что экипаж «Союз МС-27» планирует провести два выхода в открытый космос.

В марте он же рассказал, что корабль с экипажем вернется на Землю 9 декабря.