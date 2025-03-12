Озвучена дата возвращения «Союза МС-27» на Землю

Космонавт Рыжиков: Корабль «Союз МС-27» вернется на Землю 9 декабря

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-27» вернется на Землю 9 декабря. Соответствующую дату озвучил космонавт Сергей Рыжиков. Об этом сообщает ТАСС.

«9 декабря», — сказал россиянин перед началом экзаменационной комплексной тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки на космодроме Байконур завершились вакуумные испытания «Союза МС-27».

В том же месяце госкорпорация сообщила, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» с Байконура к Международной космической станции состоится 8 апреля.