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13:48, 12 марта 2025Наука и техника

Озвучена дата возвращения «Союза МС-27» на Землю

Космонавт Рыжиков: Корабль «Союз МС-27» вернется на Землю 9 декабря
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-27» вернется на Землю 9 декабря. Соответствующую дату озвучил космонавт Сергей Рыжиков. Об этом сообщает ТАСС.

«9 декабря», — сказал россиянин перед началом экзаменационной комплексной тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки на космодроме Байконур завершились вакуумные испытания «Союза МС-27».

В том же месяце госкорпорация сообщила, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» с Байконура к Международной космической станции состоится 8 апреля.

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