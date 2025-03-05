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13:40, 5 марта 2025Наука и техника

На Байконуре завершились вакуумные испытания пилотируемого корабля «Союз МС-27»

«Роскосмос»: На Байконуре завершились вакуумные испытания «Союза МС-27»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки на космодроме Байконур завершились вакуумные испытания пилотируемого корабля «Союз МС-27». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Испытания на герметичность корабля начались 26 февраля. После завершения тестов «Союз МС-27» отправили на рабочее место для дальнейшей подготовки к запуску на Международную космическую станцию (МКС).

Ранее госкорпорация сообщила, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» с космодрома Байконур к МКС состоится 8 апреля.

На борту корабля будет находиться экипаж 73-й длительной экспедиции, куда входят россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и американец Джонатан Ким, которые признаны годными к космическому полету.

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