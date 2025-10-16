Космонавты «Роскосмоса» выйдут в открытый космос

«Роскосмос»: Российские космонавты 16 октября выйдут в открытый космос

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий в четверг, 16 октября, выйдут за борт Международной космической станции (МКС) в открытый космос. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Основная задача предстоящей внекорабельной деятельности (ВКД) — установка оборудования для научного эксперимента «Экран-М», предполагающего выращивание полупроводниковых материалов в невесомости. Открытие выходного люка модуля «Поиск» российского сегмента МКС запланировано на 19:50 по московскому времени. Ожидаемая продолжительность ВКД — 5 часов 38 минут.

Ранее госкорпорация сообщила, что российские космонавты впервые в истории озвучили тифлокомментарий с борта МКС.

В сентябре Центр подготовки космонавтов сообщил, что на российском сегменте МКС успешно загерметизировали четыре трещины.