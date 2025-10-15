Российские космонавты впервые в истории озвучили тифлокомментарий с борта МКС

Российские космонавты впервые в истории озвучили тифлокомментарий с борта Международной космической станции (МК). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

По данным компании, сегодня, 15 октября, в Международный день белой трости, российские космонавты «провели уникальный эксперимент — озвучили тифлокомментарий с борта МКС».

«Они описали горные массивы, пустыни и атмосферу планеты, учитывая высокую скорость движения МКС — восемь километров в секунду», — говорится в публикации.

