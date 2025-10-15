Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:18, 15 октября 2025Наука и техника

Российские космонавты впервые в истории озвучили тифлокомментарий с борта МКС

«Роскосмос»: Космонавты озвучили тифлокомментарий с борта МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал «Роскосмос»

Российские космонавты впервые в истории озвучили тифлокомментарий с борта Международной космической станции (МК). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

По данным компании, сегодня, 15 октября, в Международный день белой трости, российские космонавты «провели уникальный эксперимент — озвучили тифлокомментарий с борта МКС».

«Они описали горные массивы, пустыни и атмосферу планеты, учитывая высокую скорость движения МКС — восемь километров в секунду», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

Ранее в ходе форума «Биопром» управляющий партнер Digital Evolution Ventures Евгений Кузнецов заявил, что Россия достаточно сильно отстает в экономике космоса от зарубежных конкурентов.

В сентябре Центр подготовки космонавтов сообщил, что на российском сегменте МКС успешно загерметизировали четыре трещины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне СВО

    General Atomics и Hanwha запустят производство версии БПЛА Gray Eagle с УВП

    Уиткофф покинет администрацию Трампа

    Суд определился с помилованным президентом России политиком

    Глава МИД Польши назвал причину для передачи ракет Tomahawk Украине

    Россияне стали чаще врать в резюме

    Назван самый популярный в России люксовый автомобиль

    Захарова уличила Макрона в нацеленности на эскалацию с Россией

    В России отреагировали на слова главы МИД Польши о готовности Украины воевать три года

    Банк России оценил ситуацию на авторынке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости