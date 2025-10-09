В России заявили о сильном отставании в космонавтике

Управляющий партнер Кузнецов: Россия сильно отстает в экономике космоса

Россия достаточно сильно отстает в экономике космоса от зарубежных конкурентов, заявил в ходе форума «Биопром» управляющий партнер Digital Evolution Ventures Евгений Кузнецов. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист заметил, что к 2030 году минимум три иностранных частных станции могут быть выведены на низкую околоземную орбиту, тогда как аналогичных планов у российской стороны нет. «Если говорить про экономику космоса, мы находимся в довольно тяжелой ситуации, мы <...> довольно сильно отстаем. Венчурных фондов в космосе [в сфере освоения космоса] нет», — сказал управляющий партнер.

По его словам, у России осталось около семи лет для того, чтобы сократить отставание.

В сентябре в колонке для газеты «Известия» эксперт по космонавтике Дмитрий Струговец заметил, что перспективную Российскую орбитальную станцию можно было бы разместить на орбите с наклонением 67 градусов.

В том же месяце Центр подготовки космонавтов сообщил, что на российском сегменте Международной космической станции успешно загерметизировали четыре трещины.