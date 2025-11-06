Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:03, 6 ноября 2025Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о миссии «Союза МС-28» с астронавтом

«Роскосмос»: Корабль «Союз МС-28» с астронавтом запустят 27 ноября
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Пилотируемый корабль «Союз МС-28» запустят 27 ноября, его миссия продлится 242 дня. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

«Сегодня в Центре подготовки космонавтов состоялось заседание комиссии по оценке готовности экипажей к космическому полету», — говорится в публикации.

Основной экипаж 74-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) включает космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева и астронавта Кристофера Уильямса. Дублирующий — космонавтов Петра Дуброва и Анну Кикину и астронавта Анила Менона.

Материалы по теме:
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

В октябре Кудь-Сверчков сообщил телеканалу «Россия 1», что в рамках миссии «Союз МС-28» планируется провести более 40 экспериментов.

В том же месяце госкорпорация рассказала, что пилотируемый корабль «Союз МС-28» прошел испытания в безэховой камере на космодроме Байконур.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские школьники подсели на «наркотический» орех из Азии. Он вызывает рак ротовой полости

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Штурмом» и «Ноттингем Форест»

    Назван простой способ снизить риск рака пищеварительной системы

    Площадь снежного покрова в России подсчитали

    Под Москвой девятилетняя фигуристка попала в больницу с травмой черепа после удара тренера

    Смертельно опасный паук проехал 8000 километров в бананах и напугал сотрудников магазина

    Звезда «Очень странных дел» объяснила решение не показывать лицо дочери

    Раскрыт злейший враг старения

    Сестра не вернувшегося с СВО маньяка дала клятву на могиле брата

    Пашинян порассуждал о национализации принадлежащей российскому бизнесмену компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости