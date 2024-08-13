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15:25, 13 августа 2024Ценности

53-летняя Эвелина Хромченко раскрыла секрет стройности

Эвелина Хромченко рассказала, что не ест переработанное мясо ради стройности

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Телеведущая и стилист Эвелина Хромченко раскрыла секрет стройности. На эту тему она высказалась в сторис на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летний модный эксперт рассказала, что в ее рационе нет высококалорийных продуктов, переработанного мяса и жирных соусов. Кроме того, знаменитость готовит на минимальном количестве оливкового масла для жарки, а также отказалась от консервов, тортов и жирных пирожных. По ее словам, она не пьет молоко, не ест сыр и кисломолочные продукты.

«Углеводы ем только медленные, с быстрыми борюсь. Я практически не ем сахар, крайне редко пью крепкий алкоголь, предпочитаю вино и шампанское. Никогда не пью пиво и любую газировку — только воду с газом в редких случаях», — подчеркнула Хромченко и добавила, что следит за здоровьем, принимая витамины и микроэлементы.

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«Медицинские препараты только по назначению врача, сдаю анализы на кровь и гормоны и получаю консультацию эндокринолога, нутрициолога, терапевта, делаю массажи, стараюсь ходить пешком, не пользуюсь лифтом и услугами домработницы, спортом занимаюсь редко, но этот минус планирую в новом сезоне исправить», — пояснила она.

В заключение ведущая призналась, что любит овощные салаты без заправок, нежирное мясо, птицу, рыбу без соусов, несладкие и несочные фрукты. «И ем я понемногу», — подытожила стилистка.

В июле секрет своей стройности раскрыла бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева.

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      Карина Черных
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