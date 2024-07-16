Алена Водонаева раскрыла секрет стройности фразой «зашиваю рот»

Телеведущая Водонаева призналась, что ограничивает себя в еде ради стройности

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева раскрыла секрет своей стройности фразой «зашиваю рот». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя телезвезда записала в сторис видео, в котором предстала в черных облегающих лосинах, бюстгальтере и зеленой укороченной рубашке с длинными завязками. При этом в описании к ролику она ответила на вопрос одного из подписчиков о том, что она делает, когда хочет избавиться от лишних килограммов.

Так, знаменитость призналась, что ограничивает себя в еде. «Других способов, не вредящих вашему здоровью, нет. А если кроме правильного питания в вашей жизни есть спорт — это бинго. Мне пока спорт нельзя (кардио), поэтому хотя бы на питании вывожу», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Алена Водонаева снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Тогда телезвезда позировала на размещенных фото в мокром облегающем платье.