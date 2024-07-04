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10:20, 4 июля 2024Ценности

Алена Водонаева снялась в мокром платье без нижнего белья

Фото: @nataliagribova / @alenavodonaeva

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 42-летняя знаменитость позирует, стоя в реке. На ней мокрое облегающее платье, сквозь ткань которого видна ее обнаженная грудь. При этом можно заметить, что на время съемки телезвезда решила полностью отказаться от нижнего белья.

Поклонники оценили фотосессию Водонаевой в комментариях под постом. «Красивая русалка», «Это очень красиво!», «Чудо природы», «Богиня», «Приехал на рыбалку, а тут шикарная Алена», «Превосходная», — писали они.

В июне Алена Водонаева также снялась в откровенном виде на даче. Тогда телезвезда поделилась видео, на котором показала подтянутую фигуру в крошечном бикини.

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      Карина Черных
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