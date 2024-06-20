41-летняя Алена Водонаева показала фигуру в бикини

41-летняя телеведущая Алена Водонаева показала фигуру в бикини

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева снялась в откровенном виде на даче. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость поделилась видео, на котором показала подтянутую фигуру в бикини темно-зеленого цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. Она сделала макияж глаз в стиле smoky eyes, нанесла на губы нюдовую помаду и распустила волосы.

«Открыли дачный сезон», — подписала она ролик.

В октябре прошлого года Алена Водонаева в ответ на критику своих полуголых фото заблокировала в соцсетях 300 человек.