Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:19, 20 июня 2024Ценности

41-летняя Алена Водонаева показала фигуру в бикини

41-летняя телеведущая Алена Водонаева показала фигуру в бикини

Кадр: @alenavodonaeva

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева снялась в откровенном виде на даче. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость поделилась видео, на котором показала подтянутую фигуру в бикини темно-зеленого цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. Она сделала макияж глаз в стиле smoky eyes, нанесла на губы нюдовую помаду и распустила волосы.

«Открыли дачный сезон», — подписала она ролик.

В октябре прошлого года Алена Водонаева в ответ на критику своих полуголых фото заблокировала в соцсетях 300 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ночью выпустили дроны по семи регионам России, под удар попали две нефтебазы и частный дом. Что известно об атаках?

      Россия и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве

      В России назвали причину повышения ставок по вкладам

      Завершились переговоры Путина с президентом Вьетнама

      Вероятность отравиться ртутью из разбитого градусника оценили

      Служебные собаки помогли найти три схрона с гранатами и взрывчаткой в Херсонской области

      Россияне описали идеальную квартиру

      Ким Чен Ын оценил подаренный Путиным Aurus

      41-летняя Алена Водонаева показала фигуру в бикини

      В Нидерландах назвали сроки получения Украиной истребителей F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше