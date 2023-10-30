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19:39, 30 октября 2023Ценности

Водонаева ответила на критику полуголых фото фразой «режим быдла»

Алена Водонаева

Алена Водонаева. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева ответила в Telegram на критику своих полуголых фото фразой «режим быдла».

Ранее 41-летняя ведущая выложила снимки, где предстала в стрингах и халате с запахом на спине, который обнажал ее ягодицы. Впоследствии она отметила, что сделала данные кадры для соцсетей в честь Хеллоуина и получила под ними написанные женщинами неприятные комментарии.

«Это какой-то колхоз, который почему-то является нормой для многих, — заявиться на чужую территорию и включить режим левого, невоспитанного быдла. Это алкоголь, манеры, что это?» — возмутилась Водонаева, уточнив, что в результате заблокировала 300 человек.

Ранее Водонаева показала откровенные фото с фразой «я секс-символ эпохи». 41-летняя телеведущая снялась в темно-зеленом приталенном комбинезоне без рукавов и с широкими штанинами. Наряд оформлен декольте, открывающим часть груди.

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      Карина Черных
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