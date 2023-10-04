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18:09, 4 октября 2023Ценности

Алена Водонаева показала откровенное декольте с фразой «я секс-символ эпохи»

Фото: @alenavodonaeva

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева показала откровенные фото с фразой «я секс-символ эпохи». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя телеведущая снялась в темно-зеленом приталенном комбинезоне без рукавов и с широкими штанинами. Наряд оформлен декольте, открывающим часть груди. Кроме того, знаменитость надела золотистые балетки и дополнила образ солнцезащитными очками с миниатюрными линзами, клатчем, ожерельем и поясом в виде массивных цепей с подвесками.

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«Я должна вам кое в чем признаться. Я — секс-символ эпохи», — подписала кадры блогерша, добавив эмодзи в виде дракона.

В сентябре Алена Водонаева ответила на слухи о пережитых пластических операциях. Она поделилась архивными фотографиями 10-летней давности, на которых четко видна форма ее бровей и острые скулы. По словам телезвезды, общественность регулярно обвиняет ее в изменении черт лица путем хирургического вмешательства, однако на самом деле она не прибегала к пластике.

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    Карина Черных
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