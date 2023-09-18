Звезда «Дома-2» Алена Водонаева ответила на слухи о пластике лица

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева ответила на слухи о пережитых пластических операциях. Пост на эту тему появился в ее Telegram-канале, насчитывающем 107 тысяч подписчиков.

41-летняя знаменитость поделилась архивными фотографиями 10-летней давности, на которых четко видна форма ее бровей и острые скулы. По словам телезвезды, общественность регулярно обвиняет ее в изменении черт лица посредством хирургического вмешательства, однако на самом деле она не прибегала к пластике.

«Люди годами пишут мне какую-то чушь про мои скулы и про мои брови. Скулы и брови годами при этом неизменны, как и комментарии, — заявила Водонаева. — Но такая стабильность не может не радовать, значит я в порядке. Значит глобально я не меняюсь».

В январе Водонаева рассказала о заблокировавших ее знаменитостях. «Меня [певец] Егор Крид заблокировал несколько лет назад. Он обиделся на меня. Через год меня заблокировала [певица] Вера Брежнева. А потом она меня разблокировала», — уточнила она. Ведущая пояснила, что Крид обиделся на ее репортаж об участии исполнителя в шоу «Холостяк».