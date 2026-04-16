17:52, 16 апреля 2026Экономика

Мерц отказался верить в спасение Германии при помощи мирного атома

Мерц: Отказ Германии от атомной энергетики не подлежит пересмотру
Дмитрий Воронин

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался верить в спасение Германии от проблем в сфере энергетики при помощи возобновления эксплуатации АЭС. Его заявление о том, что отказ страны от использования мирного атома не подлежит пересмотру, привело агентство ТАСС.

Согласившись, что сам отказ был ошибкой, Мерц отметил, что возврат к использованию атомной энергетики ничем не поможет Германии.

Эффект от закрытия АЭС наложился на последствия отказа ФРГ от угольных электростанций, а также российских энергоносителей, что привело страну к продолжительному экономическому спаду. Климатической нейтральности ранее планировали достичь к 2045 году, делая при этом ставку на поставки газа из РФ, который Берлину так и не удалось заменить ничем сопоставимым по ценам и доступности.

В свете этого немецкие власти открыто признают, что прекращение эксплуатации АЭС было неверным шагом, но, несмотря на политические дискуссии по этому поводу, упорно отказываются обсуждать возможный пересмотр принятого решения.

