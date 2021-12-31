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Германия закрыла половину своих АЭС

В Германии прекратили работу три из шести атомных электростанций

Фото: Lukas Barth / Reuters

Власти Германии решили закрыть половину атомных электростанций (АЭС) в стране, пишет Associated Press.

31 декабря работу прекратили три из шести оставшихся в стране атомных электростанций. Остальные три планируется закрыть до конца следующего года, после чего немецкая энергетика полностью перейдет на другие источники энергии.

Решение о постепенном отказе от атомной энергетики было принято в 2002 году при канцлере Герхарде Шредере. Его преемница Ангела Меркель подтвердила это решение после аварии на японской АЭС в Фукусиме в 2011 году.

К 2030 году власти Германии также планируют отказаться от использования всех видов энергии, произведенной с помощью угля.

В настоящее время в мире нет консенсуса по поводу использования атомной энергии. Многие специалисты и власти некоторых стран, в том числе России, считают ее экологически чистой, а значит, уместной при политике отказа от вредных выбросов.

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Платон Щукин
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