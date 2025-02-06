В Германии оценили возможность возрождения атомной энергетики

Bloomberg: В Германии стали искать новую замену угольной энергетике

Германии нужно отказаться от дискуссий по возрождению атомной энергетики. Об этом заявил генеральный директор немецкой энергетической компании RWE AG Маркус Креббер.

Он убежден, что его страна должна разработать новую стратегию по замене атомной и угольной энергетики. А что касается ядерной, то он напомнил, что соответствующее решение об отказе приняли еще в 2011 году. И к настоящему моменту квалифицированного персонала просто нет.

Издание напомнило, что в преддверии федеральных выборов в ФРГ несколько партий подняли вопрос о пересмотре решения об отказе от атомной энергетике, хотя последние АЭС выключили в 2023 году.

Креббер уверен, что решать проблему надо путем строительства новых газовых заводов. Он считает, что именно они обеспечат его страну стабильными поставками энергии. Но он пожаловался, что такие планы воплощаются в жизнь чересчур неспешно.

Ранее сообщалось, что Германия довела до самых высоких за год значений угольную генерацию электроэнергии. Причиной такого развития событий стала безветренная погода, из-за которой ветряные электростанции не сумели обеспечить страну требуемым количеством киловаттов.