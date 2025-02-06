Германии пришлось сильнее полагаться на самый грязный энергоноситель

Bloomberg: Германия максимизировала сжигание угля из-за безветренной погоды

Угольная электрогенерация в Германии подскочила до самого высокого уровня за последний год. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, все дело в безветренной погоде, из-за которой в Европе резко подорожало электричество, а немецкие угольные электростанции нарастили производство. 6 февраля оно увеличилось до 8,1 гигаватт, что стало максимальным значением с февраля 2024 года.

Еще одним фактором, который вынудил Германию все активнее полагаться на сжигание самого грязного энергоносителя, стал отказ страны от атомных электростанций. Последняя закрылась в 2023 году. Теперь операторы сетей предсказывают, что угольная электрогенерация может остаться актуальной еще долго.

Что касается ветряных электростанций, то 5 февраля они выработали всего около пяти гигаватт. Для сравнения, в декабре 2023 года речь шла о рекордных 53 гигаваттах.

В конце января 2025 года выяснилось, что в прошлом году солнечная энергия стала самым быстрорастущим источником энергии в Евросоюзе (ЕС) и впервые обошла уголь по росту генерации. Она обеспечила 11 процентов электроэнергии ЕС.