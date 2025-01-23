Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:31, 23 января 2025Экономика

Энергия Солнца впервые обогнала уголь в Европе

Ember: Солнечная энергия впервые обогнала уголь по росту генерации в Европе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В 2024 году солнечная энергия стала самым быстрорастущим источником энергии в Евросоюзе (ЕС) и впервые обогнала уголь по увеличению генерации. Об этом сообщает аналитический центр в области энергетики Ember в ежегодном докладе.

Солнечные электростанции обеспечили 11 процентов электроэнергии ЕС (304 тераватт-часа), опередив уголь (269 тераватт-часов), рассказали специалисты. Генерация энергии Солнца выросла на 22 процента, по сравнению с 2023 годом, или на 54 тераватт-часа. Так произошло из-за рекордного добавления новых мощностей — в сумме они достигли 66 гигаватт.

В Ember уточнили, что солнечная энергия пока обгоняет угольную генерацию на один процент. Теперь самое вредное для планеты топливо опустилось с третьего на шестое место в рейтинге главного источника энергии ЕС.

Ранее в Ассоциации малого и среднего предпринимательства Германии заявили, что почти все производства страны перейдут на солнечную энергию к 2030 году. К изменению ситуации, по словам агентства, компании подтолкнуло падение цен на солнечные панели во всем мире, начавшееся в 2023 году. Сейчас на рынке представлено множество доступных солнечных батарей, произведенных в Китае.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      Путин провел важный телефонный разговор

      Фильм с российскими актерами номинировали на «Оскар» в категории «Лучший фильм»

      Ковальчук заявил о преимуществах москитного флота для России

      Женщина украла духи в аэропорту Азии и оказалась под угрозой многолетнего заключения

      Зеленскому указали на «проблему посерьезнее»

      Ротару передумала продавать квартиру в Москве

      В Москве заметили ледяные волосы

      В европейской стране начали массово строить гигантские термосы

      В командовании ВСУ признали угрозу оперативного окружения Великой Новоселки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше