Энергия Солнца впервые обогнала уголь в Европе

Ember: Солнечная энергия впервые обогнала уголь по росту генерации в Европе

В 2024 году солнечная энергия стала самым быстрорастущим источником энергии в Евросоюзе (ЕС) и впервые обогнала уголь по увеличению генерации. Об этом сообщает аналитический центр в области энергетики Ember в ежегодном докладе.

Солнечные электростанции обеспечили 11 процентов электроэнергии ЕС (304 тераватт-часа), опередив уголь (269 тераватт-часов), рассказали специалисты. Генерация энергии Солнца выросла на 22 процента, по сравнению с 2023 годом, или на 54 тераватт-часа. Так произошло из-за рекордного добавления новых мощностей — в сумме они достигли 66 гигаватт.

В Ember уточнили, что солнечная энергия пока обгоняет угольную генерацию на один процент. Теперь самое вредное для планеты топливо опустилось с третьего на шестое место в рейтинге главного источника энергии ЕС.

Ранее в Ассоциации малого и среднего предпринимательства Германии заявили, что почти все производства страны перейдут на солнечную энергию к 2030 году. К изменению ситуации, по словам агентства, компании подтолкнуло падение цен на солнечные панели во всем мире, начавшееся в 2023 году. Сейчас на рынке представлено множество доступных солнечных батарей, произведенных в Китае.