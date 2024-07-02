Промышленности одной страны предрекли полный переход на солнечные панели

BVMW: производственные предприятия ФРГ к 2030 году перейдут на солнечную энергию

Практически все производственные предприятия Германии перейдут на солнечную энергию к 2030 году. Об этом говорится в прогнозе Ассоциации малого и среднего предпринимательства Германии (BVMW), который приводит Reuters.

В январе-апреле 2024 года количество солнечных панелей на крышах предприятий в ФРГ увеличилось на 81 процент год к году, говорится в публикации. Помимо этого, более половины компаний заявили, что собираются установить соответствующие энергосистемы в ближайшие три года.

К изменению ситуации, по словам агентства, компании подтолкнуло падение цен на солнечные панели во всем мире, начавшееся в 2023 году. Сейчас на рынке представлено множество доступных солнечных батарей, произведенных в Китае.

Ранее стало известно, что США собрались потратить на развитие солнечной энергетики семь миллиардов долларов. Таким образом Штаты намереваются обеспечить энергией бедные районы — всего более 900 тысяч малообеспеченных домохозяйств. Мера позволит им сэкономить на электричестве в общей сложности более 350 миллионов долларов в год.