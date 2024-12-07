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17:39, 7 декабря 2024Мир

Сирийская армия оставила Пальмиру

Aljazeera: сирийская вооруженная оппозиция взяла Пальмиру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sandra Auger / Reuters

Формирования сирийской вооруженной оппозиции взяли под контроль Пальмиру. Об этом сообщает Aljazeera.

«Местные источники сообщили, что силы режима выведены из городов Аль-Сухна, Аль-Фуркаллус и Пальмира», — передает телеканал.

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Кроме того, собеседники Aljazeera указали, что правительственные силы покидают расположенный в Пальмире военный аэродром.

Ранее в сирийском городе Хомс начались бои между регулярной армией и вооруженной оппозицией. Как отмечает телеканал Al Arabiya, потеря правительственными силами Хомса откроет боевикам дорогу на Дамаск.

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