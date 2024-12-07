Сирийская армия оставила Пальмиру

Aljazeera: сирийская вооруженная оппозиция взяла Пальмиру

Формирования сирийской вооруженной оппозиции взяли под контроль Пальмиру. Об этом сообщает Aljazeera.

«Местные источники сообщили, что силы режима выведены из городов Аль-Сухна, Аль-Фуркаллус и Пальмира», — передает телеканал.

Кроме того, собеседники Aljazeera указали, что правительственные силы покидают расположенный в Пальмире военный аэродром.

Ранее в сирийском городе Хомс начались бои между регулярной армией и вооруженной оппозицией. Как отмечает телеканал Al Arabiya, потеря правительственными силами Хомса откроет боевикам дорогу на Дамаск.