Асад прилетел в Москву

ТАСС: Асад с семьей прилетел в Москву, Россия предоставила ему убежище

Ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прилетел в Россию, заявил ТАСС источник в Кремле.

Там уточнили, что Асад с членами своей семьи находится в Москве. «Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — сказал собеседник агентства в Кремле.

Кроме того, источник уточнил, что сирийские вооруженные оппозиционеры гарантировали безопасность российским военным базам, находящимся в Сирии, а также всем дипломатическим учреждениям.

Днем в воскресенье Министерство иностранных дел России подтвердило, что Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул Сирию. На тот момент местонахождение Асада там не называли.

Российский МИД указал, что Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране, а также «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».