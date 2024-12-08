В Кремле раскрыли гарантии сирийской вооруженной оппозиции российским военным базам

Кремль: сирийские оппозиционеры гарантировали безопасность военным базам России

Сирийские вооруженные оппозиционеры гарантировали безопасность военным базам России, а также всем дипломатическим учреждениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Кремле.

«Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», — приводит агентство слова источников.

Кроме того, в Кремле отметили, что Россия настаивает на новом этапе переговоров по Сирии, которые пройдут под эгидой ООН.

Ранее член политического комитета сирийской Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда заявил, что силы, захватившие Дамаск, надеются на хорошие отношения с Россией. По его словам, обе стороны имеют общие интересы.

Кроме того, агентство РИА Новости со ссылкой на источники отмечало, что вооруженная оппозиция Сирии уже наладила контакты с Россией и сформировала канал постоянной связи.