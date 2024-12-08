Вооруженная оппозиция в Сирии заявила о налаживании контактов с Россией

Вооруженная оппозиция Сирии заявила о налаживании контактов с Россией и наличии канала постоянной связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
«В настоящее время у нас налажены каналы связи с российским правительством», — отметил представитель сирийских вооруженных группировок.
Ранее член политического комитета сирийской Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда заявил, что силы, захватившие Дамаск, надеются на хорошие отношения с Россией. По его словам, обе стороны имеют общие интересы.
Кроме того, о планах наладить контакты с захватившими Дамаск силами сообщали в Министерстве иностранных дел Ирана.