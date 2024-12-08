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15:08, 8 декабря 2024Мир

Сирийская оппозиция понадеялась на хорошие отношения с Россией

Аль-Абда: сирийская оппозиция надеется на хорошие отношения с Россией
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Сирийская оппозиция, захватившая столицу страны Дамаск, надеется на хорошие отношения с Россией. Об этом заявил член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда, передает ТАСС.

«Мы стремимся поддерживать хорошие отношения с Россией. И в этом контексте наши общие интересы должны считаться первостепенными», — рассказал представитель движения в ответ на вопрос о будущем российской военной базы в Тартусе.

Ранее в МИД России заявили, что российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности. При этом в дипведомстве утонили, что на данный момент серьезной угрозы безопасности для военных объектов нет.

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», еще 7 декабря на авиабазе Хмеймим появились военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124, предназначенные для переброски личного состава и тяжелой техники, что может быть как признаком их возврата в Россию, так и «предвестником чего-то более значимого».

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