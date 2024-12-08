Раскрыто состояние военных баз России в Сирии

МИД России: военные базы РФ в Сирии находятся в повышенной боевой готовности

Российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности. Подробности об их состоянии раскрыли в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ, передает ТАСС.

В дипведомстве утонили, что на данный момент серьезной угрозы безопасности российских военных баз нет.

Ранее появились сообщения, что после свержения боевиками власти президента Сирии Башара Асада российскую авиацию могли начать готовить к выводу из страны.

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», еще 7 декабря на авиабазе Хмеймим появились военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124, предназначенные для переброски личного состава и тяжелой техники, что может быть как признаком их возврата в Россию, так и «предвестником чего-то более значимого».

При этом премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что вопрос военного присутствия России в стране будет решать новое правительство.