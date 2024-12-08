В Иране раскрыли позицию по ситуации в Сирии

МИД Ирана: Тегеран ставит своим приоритетом установление в Сирии стабильности

Тегеран ставит своим приоритетом установление в Сирии безопасности и стабильности после захвата Дамаска боевиками и сложения полномочий президента страны Башара Асада. Об этом сообщили в МИД Ирана, передает ТАСС.

«МИД Ирана на фоне смены власти в Сирии ожидает, что отношения двух стран продолжатся на основании общих интересов и международно признанных обязательств», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее член политического комитета сирийской Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда заявил, что силы, захватившие Дамаск, надеются на хорошие отношения с Россией. По его словам, обе стороны имеют общие интересы.