Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:16, 8 декабря 2024Мир

В Иране раскрыли позицию по ситуации в Сирии

МИД Ирана: Тегеран ставит своим приоритетом установление в Сирии стабильности
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Тегеран ставит своим приоритетом установление в Сирии безопасности и стабильности после захвата Дамаска боевиками и сложения полномочий президента страны Башара Асада. Об этом сообщили в МИД Ирана, передает ТАСС.

«МИД Ирана на фоне смены власти в Сирии ожидает, что отношения двух стран продолжатся на основании общих интересов и международно признанных обязательств», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее член политического комитета сирийской Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда заявил, что силы, захватившие Дамаск, надеются на хорошие отношения с Россией. По его словам, обе стороны имеют общие интересы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад покинул Сирию и сложил президентские полномочия, подтвердил МИД России. Что там сказали о российских базах?

      Рукопожатие Трампа с Макроном высмеяли

      Российский военкор отказался горевать по Асаду

      Нетаньяху приписал Израилю свержение Асада

      В Иране раскрыли позицию по ситуации в Сирии

      Полиция начала проверку инцидента со сломанным носом учителя в российской школе

      Шольц назвал хорошей новостью победу террористов в Сирии

      Минобороны сообщило об отражении атаки украинских беспилотников

      В Британии заявили о неизбежном коллапсе Украины

      «Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей подряд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше