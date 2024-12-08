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15:42, 8 декабря 2024Мир

Дом Башара Асада разграбили

Times of Israel: Дом Башара Асада в Дамаске разграбили
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hussein Malla / AP

Роскошный дом президента Сирии Башара Асада разграбили после захвата террористами власти с столице страны Дамаске. Об этом сообщает израильская газета Times of Israel.

«На снимках можно увидеть женщин, детей и мужчин, осматривающих шестиэтажный дом и большой сад. Вход в резиденцию сгорел, а комнаты полностью пусты, если не считать некоторой мебели и портрета Асада, брошенного на пол», — отмечается в материале издания.

Ранее турецкая газета Ensonhaber опубликовала кадры большого количества роскошных автомобилей, находившихся во владении Асада. По словам авторов, сирийские боевики испытали шок от увиденного количества машин марок Ferrari, Audi, Mercedes.

Также корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщил о массовом разграблении города. В частности, уточнялось, что «сотни людей приехали в правительственный квартал» и выносят имущество из резиденции Асада.

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