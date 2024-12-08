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15:21, 8 декабря 2024Ценности

Опубликовано видео с роскошными автомобилями из гаража Асада

Ensonhaber опубликовала видео с роскошными автомобилями из гаража Асада
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Сирийские боевики, захватившие столицу страны Дамаск, при взятии дворца президента страны Башара Асада обнаружили большое количество роскошных автомобилей, находившихся во владении главы государства. Соответствующее видео опубликовано турецкой газетой Ensonhaber.

«Те, кто вошел в гараж Асада, столкнулись со множеством роскошных автомобилей (...) [которые] были конфискованы оппозиционными силами. [Они увидели] гараж, где рядами стояли Ferrari, Audi, Mercedes», — отмечается в материале издания.

По словам авторов, сирийские боевики «испытали шок» от увиденного.

Ранее корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщил о массовом разграблении города. В частности, уточнялось, что «сотни людей приехали в правительственный квартал» и выносят имущество из резиденции Асада.

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