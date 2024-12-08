Дворец Асада загорелся

AFP: дворец Башара Асада в Дамаске загорелся

Дворец сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада в Дамаске загорелся после захода в него боевиков и полного разграбления. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) на своей странице в социальной сети X.

«Подожжен зал приемов президентского дворца Башара Асада в сирийской столице», — отмечается в материале агентства.

Ранее израильская газета The Times of Israel сообщала, что дом Асада разграбили после захвата террористами власти в столице страны Дамаске.

Кроме того, турецкая газета Ensonhaber опубликовала кадры большого количества роскошных автомобилей, находившихся во владении Асада. По словам авторов, сирийские боевики «испытали шок» от увиденного количества машин марок Ferrari, Audi и Mercedes.