Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:50, 8 декабря 2024Мир

Дворец Асада загорелся

AFP: дворец Башара Асада в Дамаске загорелся
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Sanadiki / AP

Дворец сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада в Дамаске загорелся после захода в него боевиков и полного разграбления. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) на своей странице в социальной сети X.

«Подожжен зал приемов президентского дворца Башара Асада в сирийской столице», — отмечается в материале агентства.

Ранее израильская газета The Times of Israel сообщала, что дом Асада разграбили после захвата террористами власти в столице страны Дамаске.

Кроме того, турецкая газета Ensonhaber опубликовала кадры большого количества роскошных автомобилей, находившихся во владении Асада. По словам авторов, сирийские боевики «испытали шок» от увиденного количества машин марок Ferrari, Audi и Mercedes.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад покинул Сирию и сложил президентские полномочия, подтвердил МИД России. Что там сказали о российских базах?

      Нетаньяху приписал Израилю свержение Асада

      В Иране раскрыли позицию по ситуации в Сирии

      Полиция начала проверку инцидента со сломанным носом учителя в российской школе

      Шольц назвал хорошей новостью победу террористов в Сирии

      Минобороны сообщило об отражении атаки украинских беспилотников

      В Британии заявили о неизбежном коллапсе Украины

      «Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей подряд

      В Великобритании рассказали о необходимости для Украины уступить России

      Дворец Асада загорелся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше