Российский «Адмирал Нахимов» приготовили к противостоянию с авианосным соединением

После модернизации российский тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» сможет противостоять авианосному соединению, считает обозреватель РИА Новости Андрей Коц.
По его данным, модернизация фактически превратила ТАРКР в новый корабль с радикально увеличенной боевой мощью, который сможет выступать носителем гиперзвукового оружия и играть роль ведущего корабля с сильной противовоздушной и противолодочной обороной.
Как утверждает автор, «Адмирал Нахимов» станет ключевым элементом морской стратегии Военно-морского флота (ВМФ) России. «Этому крейсеру по силам в одиночку противостоять авианосному соединению вероятного противника», — заключает Коц.
Ранее в Military Watch Magazine заметили, что ВМФ России отдает предпочтение атомным подводным лодкам, а не кораблям вроде ТАРКР «Адмирал Нахимов».
Также в июне в пресс-службе Северного флота сообщили, что самый большой корабль ВМФ России — крейсер «Адмирал Нахимов» — приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта.