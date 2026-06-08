Российский «Адмирал Нахимов» приготовили к противостоянию с авианосным соединением

РИА Новости: После модернизации «Адмирал Нахимов» сможет противостоять авианосцам

После модернизации российский тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» сможет противостоять авианосному соединению, считает обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

По его данным, модернизация фактически превратила ТАРКР в новый корабль с радикально увеличенной боевой мощью, который сможет выступать носителем гиперзвукового оружия и играть роль ведущего корабля с сильной противовоздушной и противолодочной обороной.

Как утверждает автор, «Адмирал Нахимов» станет ключевым элементом морской стратегии Военно-морского флота (ВМФ) России. «Этому крейсеру по силам в одиночку противостоять авианосному соединению вероятного противника», — заключает Коц.

Ранее в Military Watch Magazine заметили, что ВМФ России отдает предпочтение атомным подводным лодкам, а не кораблям вроде ТАРКР «Адмирал Нахимов».

Также в июне в пресс-службе Северного флота сообщили, что самый большой корабль ВМФ России — крейсер «Адмирал Нахимов» — приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта.