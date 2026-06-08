Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:40, 8 июня 2026Наука и техника

Российский «Адмирал Нахимов» приготовили к противостоянию с авианосным соединением

РИА Новости: После модернизации «Адмирал Нахимов» сможет противостоять авианосцам
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

После модернизации российский тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» сможет противостоять авианосному соединению, считает обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

По его данным, модернизация фактически превратила ТАРКР в новый корабль с радикально увеличенной боевой мощью, который сможет выступать носителем гиперзвукового оружия и играть роль ведущего корабля с сильной противовоздушной и противолодочной обороной.

Как утверждает автор, «Адмирал Нахимов» станет ключевым элементом морской стратегии Военно-морского флота (ВМФ) России. «Этому крейсеру по силам в одиночку противостоять авианосному соединению вероятного противника», — заключает Коц.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Ранее в Military Watch Magazine заметили, что ВМФ России отдает предпочтение атомным подводным лодкам, а не кораблям вроде ТАРКР «Адмирал Нахимов».

Также в июне в пресс-службе Северного флота сообщили, что самый большой корабль ВМФ России — крейсер «Адмирал Нахимов» — приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может по дороге блуждать». В зоне СВО нашли деталь новой ракеты ВСУ. Что о ней известно и кто мог поставить Киеву это оружие

    Проведение выборов в Армении оценили

    Профессор Макаренко заплатит 7,5 миллиона рублей за помощь российским хоккеистам КХЛ

    Правила оплаты парковок в России призвали уравнять с платными дорогами

    Иран заявил о серьезном ущербе для Израиля после последних ударов

    Москвичка разучилась жевать после лечения зубов за полмиллиона в элитной клинике

    Евросоюз пообещал миллиарды евро на дроны для Украины уже в июне

    Россиянам назвали порядок действий при краже на отдыхе за границей

    Влияние выборов в Армении на отношения с Россией оценили

    Автора песен Бритни Спирс и Дуа Липы убили в Лондоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok