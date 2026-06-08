Мужчина описал нападение медведицы фразой «стекло машины для нее — лист бумаги»

В Румынии медведица разбила окно машины туриста и попыталась вытащить его

Болгарский турист Георги Бижев описал нападение медведицы, которое он пережил в Румынии. Его цитирует Болгарское национальное телевидение.

Бижев рассказал, что ехал в машине с другом через так называемый Медвежий перевал. Неожиданно перед ними остановился другой автомобиль, оттуда выглянули пассажиры и стали кормить вышедших на дорогу медведицу с медвежонком.

По словам мужчины, он не покидал автомобиль и никак не провоцировал животное. Однако люди, ехавшие за ним, испугались и стали сигналить медведице и кричать. Они хотели ее напугать, но смогли только разозлить. Она прыгнула к машине Бижева, поскольку та была ближе, и разбила окно. «Стекло нашей машины для нее было как лист бумаги», — вспоминает он.

Затем медведица схватила мужчину и попыталась вытащить его из машины. Бижев уверен, что его спас ремень безопасности. Тогда зверь попытался укусить его за шею, но мужчина не растерялся и защитился рукой.

Бижев заявил, что не винит медведицу в случившемся. «Я вторгся в ее среду. Считаю, что мои действия были ошибкой. Ошибкой, за которую, как видите, я заплатил», — добавил он.

Медвежий перевал в Румынии — это горный маршрут, привлекающий туристов возможностью увидеть диких медведей вблизи. Вдоль всей дороги продают специальный корм для хищников. Им люди приманивают животных. Нередко это приводит к опасным столкновениям.

Ранее сообщалось, что медведи напали на людей в двух префектурах Японии. Они растерзали женщину и покалечили четырех человек.

