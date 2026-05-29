15:11, 29 мая 2026

Нападение медведицы на человека попало на видео

В Румынии очевидцы спасли мужчину, на которого напала медведица
Олег Парамонов

В Румынии медведица напала на мужчину, который пытался ее кормить. Об этом сообщает сайт Informat.ro.

Инцидент, попавший на видео, произошел на Трансфэгэрашском шоссе. Приезжий из Болгарии увидел медведицу с медвежонком и, игнорируя предупреждения, начал кидать ей еду.

Это происходило на глазах других автомобилистов. Один из них стал хлопать, чтобы отпугнуть зверя, но тот не обратил на это внимание и бросился на мужчину с едой. Очевидцы нападения стали сигналить и размахивать руками и отвлекли медведя. Это позволило человеку отступить в безопасное место и спасло ему жизнь.

Медведица успела укусить мужчину за руку. Пострадавшего экстренно госпитализировали с серьезными травмами. Врачи не исключают, что потребуется хирургическая операция.

Ранее сообщалось, что в Румынии медведь напал на итальянского мотоциклиста и растерзал его. Перед этим мужчина остановился возле знака, предупреждающего туристов, что медведей нельзя кормить.

