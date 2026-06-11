Эксперт БПЛА Масликов: Украина исчерпала ресурсы

Украина исчерпала ресурсы и подошла к краю — демография и потери делают дальнейшую длительную борьбу невозможной. Об этом заявил эксперт по БПЛА из Бюро военно‑политического анализа Вадим Масликов, его цитирует «Царьград».

По его оценке, главным фактором, определяющим будущее Киева, остаются демографические потери. Ежегодные потери личного состава составляют сотни тысяч человек, а совокупные перевалили за миллионы, не считая миллионов выехавших в Европу. По словам специалиста, эти факторы уже формируют «агональное» состояние стороны конфликта. «По ряду факторов Украина — все. Кончилась», — подытожил Масликов.

Ранее Минобороны зафиксировало самую масштабную атаку беспилотников с начала спецоперации. Как указал военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко, наибольшая концентрация атак пришлась на Санкт-Петербург и его пригороды.

Как отмечал российский военкор Александр Коц, Запад мог дать Киеву разрешение применять любое оружие по любым объектам на территории России. Как заявил журналист, из действий ВСУ следует, что такого понятия как тыл в России больше нет. В частности, характеристики ракеты «Фламинго», которая могла применяться для удара по Чебоксарам, позволяют ей лететь на расстояние в три тысячи километров.