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Из жизни
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12:50, 11 июня 2026Из жизни

Прожорливые голуби захватили больничную палату с беспомощными пациентами

В Малайзии голуби захватили палату с беспомощными пациентами
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Asia One

В Малайзии разразился скандал из-за голубей, которые захватили больничную палату в городе Кланг, штат Сенгалор. Об этом сообщает AsiaOne.

О ситуации в больнице Тенгку Ампуан Рахима стало известно 8 июня после того, как в социальных сетях появились ролики оттуда. На видео запечатлена больничная палата, в которой находится множество голубей. Прожорливые птицы свободно летали по помещению, ходили по тумбочкам, клевали еду и пачкали кровати пометом. При этом беспомощные пациенты ничего не могли поделать с нашествием, а сотрудники больницы, по словам очевидцев, ничего не предпринимали.

Также стало известно, что захваченная голубями палата была переполнена — там лежали 16 человек вместо восьми.

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Пользователи сети обрушились с критикой на администрацию больницы и систему здравоохранения Малайзии. Люди, в частности, заявили, что государственные больницы нуждаются в срочной модернизации. Они обратили внимание, что в больнице Тенгку Ампуан Рахима даже нет кондиционеров в палатах, и пациентам приходится открывать окна. При этом больные находятся в антисанитарных условиях.

В администрации клиники признали инцидент и заявили, что на деревьях вокруг лечебного корпуса живет много голубей и ворон, и иногда они «непреднамеренно попадают в палаты». Дирекция больницы пообещала решить проблему в сотрудничестве с властями.

Ранее сообщалось, что в Индии стая крыс захватила больничную палату в штате Уттар-Прадеш. Грызуны лазали по тумбочкам и спинкам кроватей пациентов и воровали их еду.

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