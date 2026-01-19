Реклама

07:03, 19 января 2026

Крысы захватили больничную палату с пациентами и попали на видео

В Индии крысы захватили палату с пациентами в больнице и попал на видео
Никита Савин
Никита Савин

В Индии стая крыс захватила больничную палату в штате Уттар-Прадеш. Видео происшествия публикует Need To Know.

Инцидент произошел 14 января в клинике государственного медицинского колледжа города Гонда. На кадры, снятые очевидцем, попал момент, когда грызуны бегали по трубам в больничной палате над головами беспомощных пациентов и взбирались на тумбочку, чтобы добраться до содержимого пакета с продуктами.

Когда ролик завирусился в сети, власти подвергли резкой критике дирекцию колледжа и потребовали принять срочные меры по борьбе с крысами. После этого в захваченном грызунами ортопедическом отделении разместили отраву.

Врач клиники заявил, что крыс привлекают продукты, которые пациентам приносят родственники. Он также сказал, что в больнице началось внутреннее расследование по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что во Франции крыса напала на двухлетнего мальчика, пока тот спал, и погрызла его. Ребенок лишился части уха.

    Обсудить
    

