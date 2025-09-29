Из жизни
10:30, 29 сентября 2025Из жизни

Крыса отгрызла двухлетнему мальчику часть уха

Во Франции крыса погрызла спящего двухлетнего мальчика
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Во Франции крыса напала на двухлетнего мальчика, пока тот спал, и погрызла его. Об этом сообщает SudInfo.

Женщина Амель рассказала, что ее двухлетний сын Исмаэль живет в одной комнате с четырехлетним братом. Утром к ней подошел старший сын и сказал, что брат лежит в кровати в крови. Испуганная женщина зашла в детскую комнату и увидела израненного ребенка.

Оказалось, что ночью в детскую спальню пробралась крыса, залезла в кровать Исмаэля и отгрызла у него часть уха. Мальчику было так страшно, что он даже не кричал.

Ребенка срочно доставили в больницу с серьезными ранами лица, рук и уха. На его теле также остались синяки и волдыри. Сейчас он находится в критическом состоянии. Рана на руке оказалась инфицирована, врачи думают над пересадкой кожи и реконструкцией уха.

После происшествия отец мальчиков поймал крысу и расправился с ней. Оказалось, что их соседи давно жалуются на проблему с грызунами. Они обращались к владельцу дома с просьбой вытравить их, однако он не стал ничего предпринимать.

Ранее сообщалось, что крысолов предсказал появление в Великобритании гигантских крыс-каннибалов, способных нападать на детей и домашних животных. Он объяснил, что грызуны быстро растут, питаясь белковой пищей, выброшенной людьми.

