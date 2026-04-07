Корабль Orion с астронавтами полетел к Земле

09:03, 7 апреля 2026

НАСА: Корабль Orion с астронавтами на борту полетел к Земле
Иван Потапов

Фото: NASA / Reuters

Корабль Orion с астронавтами на борту после сближения с Луной полетел обратно к Земле. Об этом сообщает НАСА.

«Команда Artemis II завершила наблюдение за Луной и теперь начинает возвращение домой», — говорится в публикации.

Ранее НАСА сообщило, что экипаж космического корабля Artemis II установил рекорд дальности полета человека от Земли, отдалившись от планеты на 406 608 километров.

2 апреля в рамках миссии Artemis II с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) стартовала одноразовая сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, на борту которого находятся астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и космонавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

В рамках Artemis II корабль с людьми впервые за более чем 50 лет покинул околоземную орбиту и совершил сравнительно близкий пролет мимо Луны. Миссия астронавтов продлится около десяти суток.

