Наука и техника
22:30, 6 апреля 2026Наука и техника

Человечество побило рекорд дальности полета от Земли

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: NASA / Reuters

Экипаж космического корабля «Артемис 2» установил рекорд, увеличив рекорд по дальности удаления человека от Земли. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА, NASA).

Уточняется, что астронавты Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен удалились от планеты на 406 608 километров. Это на 6437 километров больше рекорда экспедиции «Аполлон‑13» 1970 года.

«Артемис 2» пролетел на 8047 километров дальше Луны.

Во время полета астронавты увидели обратную сторону Луны. «Думаю, одна из интересных особенностей Луны, которая выглядит по-другому, — это ее темные участки (...). Это то, чего мы никогда раньше не видели», — рассказала Кристина Кох.

