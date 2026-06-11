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12:48, 11 июня 2026Наука и техника

Выявлен неожиданный фактор снижения риска деменции

Neurology: Высокое давление у пожилых людей может снижать риск развития деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Высокое артериальное давление у пожилых людей с выраженной возрастной слабостью может быть связано с более низким риском развития деменции. К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировав данные более шести тысяч человек. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

Ученые наблюдали за участниками со средним возрастом 75 лет в течение примерно девяти лет. Особое внимание уделялось признакам физической слабости: хронической усталости, низкой физической активности, медленной ходьбе, сниженной мышечной силе и непреднамеренной потере веса. Людей разделили на группы в зависимости от уровня давления и выраженности этих симптомов.

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Оказалось, что у участников с признаками возрастной слабости повышенное давление было связано с более низкой вероятностью развития деменции. После учета других факторов риска такие люди на 32 процента реже сталкивались с заболеванием по сравнению с теми, у кого давление оставалось нормальным. При этом у пожилых людей без признаков слабости картина была противоположной: высокое давление ассоциировалось с увеличением риска деменции на 39 процентов.

Авторы подчеркивают, что исследование показывает лишь статистическую связь, а не причинно-следственный эффект. Тем не менее результаты свидетельствуют, что оптимальный уровень давления в пожилом возрасте может зависеть от общего состояния здоровья человека. Исследователи считают, что в будущем подходы к контролю давления могут стать более индивидуальными с учетом признаков возрастной слабости.

Ранее стало известно, что глюкозамин способствует переходу от легких когнитивных нарушений к деменции.

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