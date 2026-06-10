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07:30, 10 июня 2026Наука и техника

Популярная добавка для суставов оказалась фактором развития деменции

Nat Met: Глюкозамин способствует переходу от легких когнитивных нарушений к деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Нейробиологи Университета Флориды обнаружили, что прием глюкозамина — популярной безрецептурной добавки для облегчения боли в суставах — может быть связан с более быстрым переходом от легких когнитивных нарушений к деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Анализ медицинских данных пациентов за период с 2012 по 2024 год показал, что около 8 процентов людей с когнитивными нарушениями принимали глюкозамин. После учета возраста, пола и других факторов у таких пациентов вероятность прогрессирования когнитивных нарушений до деменции оказалась на 25 процентов выше, чем у тех, кто не использовал добавку. У пациентов с уже установленной деменцией также отмечались повышенные риски смертности.

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Исследователи подчеркнули, что речь идет о корреляции, а не о прямом доказательстве причинно-следственной связи. Дополнительные эксперименты на мышах и анализ образцов человеческого мозга показали, что глюкозамин усиливает процессы сахарной модификации белков, которые при болезни Альцгеймера становятся чрезмерными и могут повреждать нервные клетки, ухудшая память.

Ученые отмечают, что глюкозамин легко проникает в ткани организма, включая мозг, и особенно влияет на людей, уже находящихся в группе риска по деменции. Эффект у здоровых участников выражен не был.

Авторы подчеркивают необходимость дальнейших клинических исследований для оценки влияния глюкозамина на развитие деменции и возможности его учета как фактора риска у пациентов с когнитивными нарушениями.

Ранее стало известно, что новый препарат Compound 10 замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера.

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