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14:00, 9 июня 2026Наука и техника

Найдено средство для замедления болезни Альцгеймера

CRM: Новый препарат Compound 10 замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SAI SU PAW KA / Shutterstock / Fotodom

Ученые разработали соединение под названием «Compound 10», которое может замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера. В экспериментах на мышах активный компонент показал впечатляющий эффект: гибель нервных клеток замедлилась, а животные жили дольше. Результаты работы опубликованы в Cell Reports Medicine (CRM).

Работа над препаратом велась почти 20 лет и началась с анализа образцов мозговой ткани пациентов с деменцией и без нее из Каира. Исследователи выявили важную роль фермента GRK2, который поддерживает работу клеток. В мозге пациентов с деменцией неактивная форма GRK2 образует агрегаты, повреждающие митохондрии и вызывающие стресс в клетках. Этот процесс усиливает образование бета-амилоида, ключевого белка, связанного с развитием болезни, создавая порочный круг разрушения нервных клеток.

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Compound 10 предотвращает формирование агрегатов GRK2, улучшает работу митохондрий и снижает накопление бета-амилоида. Благодаря этому нервные клетки сохраняют функции и меньше погибают. В экспериментах на мышах препарат также положительно влиял на работу сердца и замедлял признаки старения, например появление седины.

По словам исследователей, Compound 10 действует через новый механизм и в будущем может стать дополнением к существующим лекарствам, улучшая качество жизни пациентов с болезнью Альцгеймера.

Ранее стало известно, что снижение плотности костей связано с ухудшением когнитивных функций.

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